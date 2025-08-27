Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen son operasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlar kapsamında 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo bonzai yapılabilecek ham madde) ele geçirildi.