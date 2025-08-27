Abone ol: Google News

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 27.08.2025 07:56
Yurt genelinde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen son operasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar kapsamında 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo bonzai yapılabilecek ham madde) ele geçirildi.

