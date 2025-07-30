Konya'nın savunma sanayii ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı

Türkiye’nin ekonomik ve stratejik kalkınmasında önemli roller üstlenen Konya, sadece tarım alanındaki başarısıyla değil, savunma ve havacılık sanayisindeki hızlı yükselişiyle de dikkat çekiyor.

500’ü aşkın silah ve mühimmat üreticisi firma ile 12 bini aşkın çalışanıyla Konya; Ankara, İstanbul ve Eskişehir’in ardından savunma ihracatında dördüncü büyük merkez haline geldi.

MSB ONAYLI 15 FİRMA ÜRETİM YAPIYOR

Yivli ve yivsiz av tüfeği üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Konya, kısa namlulu silah ve tabanca üretiminde ürün gamını genişletmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Kentte Milli Savunma Bakanlığı onaylı 51 tedarikçi firma faaliyetini sürdürüyor.

Bu rakamlar, şehirdeki firmaların kalite ve standartlar açısından da yüksek bir seviyede olduğunu gösteriyor.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İHRACATINDA TÜRKİYE'NİN 4. BÜYÜK ŞEHRİ

Konya Sanayi Odası'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları gibi etkinliklerle bölgedeki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilirken, kümelenme yapısı sayesinde üretim zincirinin tüm halkaları şehir içinde toplanıyor.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine, Konya'nın savunma ve havacılık sanayii ihracatında Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi.

ŞEHRİN İHRACATI 10 YILDA 5 KAT ARTTI

Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından en fazla savunma ve havacılık sanayi ihracatı gerçekleştiren il olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, şehrin sektördeki ihracatının son 10 yılda 5 kat arttığının altını çizdi.

YILIN İLK 6 AYINDA İHRACAT 96 MİLYON DOLARI AŞTI

Büyükeğen, ihracatın her geçen yıl arttığına işaret ederek, "2015 yılında 26,7 milyon dolar savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapan şehrimiz, 2024 yılında bu rakamı 165,7 milyon dolara taşımayı başardı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 96,3 milyon dolarlık savunma sanayii ihracatı yaptık. Ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi listesindeki firma sayımız 51'e ulaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamlar daha da yukarıya çıkacak. Böylece ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii atağına daha güçlü katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ FUARI 5-7 KASIM'DA YAPILACAK

Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları'nın bu yıl 8'incisini gerçekleştireceklerini anımsatan Büyükeğen, "Bu yıl 5-7 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde 8'incisini gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmalarımız ile sektördeki tüm paydaşları şehrimizde bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları'na katılmak isteyen herkesin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

"ÜRETİLEN HER PARÇA İLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise kentte yüksek hassasiyet gerektiren mekanik parçaların ve küçük kalibreli silahların üretildiğini, bu kabiliyetin yerlileşme sürecinin altyapısını güçlendirdiğini anlattı.

Konya'daki firmaların üretim süreçlerindeki ustalık, tasarım ve metal işleme teknolojilerinde gerekli yetkinliğe sahip olduğunu anlatan Öztürk, "Bu şehir, büyük ölçekli savunma projelerinde kullanılan onlarca ara bileşeni yüksek kaliteyle üretirken, aynı zamanda kendi özgün ürünlerini de geliştirebilecek teknik yetkinliğe sahiptir. Bu yönüyle Konya, yerli ve milli söyleminin altını dolduran şehirlerden biridir. Ürettiği her parça, ithalatı ikame eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin savunma ekonomisini daha dirençli hale getiren birer değerdir." ifadelerini kullandı.