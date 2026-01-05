KONYARAY Banliyö Hattı'nda ray birleştirme kaynak programı yapıldı

Konya, dev bir esere daha kavuşmaya hazırlanıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattında, Ray Birleştirme Kaynak Programı yapıldı.

Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan KONYARAY Banliyö Hattı Ray Birleştirme Kaynak Töreni'ne Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt katıldı.

"YÜZDE 80'İNİ TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ"

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, şehir içinin omurgasını teşkil eden KONYARAY projesinin önemli bir seviyeye geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

Konya’nın hem ulusal hem uluslararası projelere bağlantısını kurarken aynı şekilde şehir içi ulaşımını da eksiksiz olarak raylı sistemlerle bağlıyoruz. KONYARAY sadece ana omurgayı teşkil etmiyor, aynı şekilde Konya'nın diğer raylı sistemlerle bağlantısını da tesis ediyor. Meram Gar ve Selçuklu Gar, havaalanı ve Organize Sanayi Bölgelerimizle de bağlantıyı sağlıyor. Bu projemiz 14 istasyondan oluşuyor. Yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız. İnşallah bu senenin Haziran ayına kadar altyapımızı ve üst yapımızı tamamlayacağız. Sinyalizasyon çalışmamıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlayarak Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüyoruz.

"YEREL YÖNETİM VE MERKEZİ YÖNETİMİN EN GÜZEL ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehirlerin en büyük probleminin trafik sorununu olduğunu ve bunu çözmek üzere raylı sistem yatırımlarına kesintisiz şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

KONYARAY’da önemli bir aşamanın tamamlanmasına şahitlik ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "İlk ray kaynağını gerçekleştirmiş olduk. Meram Gar’dan başlayıp, Pınarbaşı’na kadar gidecek 23 kilometrelik hattımızda çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. KONYARAY tamamlandığında trafikten kesintisiz bir şekilde burada raylı sistem çalışmalarına devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin araçlarını temin ettiği, Devlet Demiryolları’nın altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini yaptığı ortak bir çalışma. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin en güzel çalışma örneklerinden birini burada gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAKAN URALOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

KONYARAY’ı 2026 sonunda tamamlamayı ve 2027 yılında işletmeye açmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Altay şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Konya’ya yapılan tüm yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hangi işle ilgili gitsek çok sıcak bir karşılama ve beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılanıyoruz. Sayın Genel Müdürümüz bugün de kendisi gelerek, ekibiyle birlikte bu ilk kaynağı gerçekleştirdi. Yüklenici firmamıza ve TCDD’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Valimize, İl Başkanımıza ve Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Konya’mıza hayırlı, uğurlu olsun.

"KONYA’MIZI DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, KONYARAY Banliyö Hattı’nın önemli bir aşamaya gelmesine şahitlik ettiklerini belirterek, "Bir yandan tramvay hattı bir yandan banliyö hattı bir yandan yüksek hızlı tren. Tam anlamıyla baktığınız zaman Konya’mızı demir ağlarla örüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İKTİDARLARI ÇALIŞIYOR, ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya’nın Devlet Demir Yolları’nın ana noktalarından birisi olduğunu aktararak, "Demir yolu yolcuğu Konya’da bir kültür, bir yaşam biçimi. Devlet Demir Yolları’mız da Konya’mıza bu alanda çok önemli yatırımlar yapıyor. Şehirde trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacak bir yatırımın çalışmasındayız. Konforlu alanlarda eleştiriler yapılırken AK Parti iktidarları çalışıyor, üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda banliyö hattının devreye alınmasıyla birlikte şehir trafik yoğunluğunu azaltıcı adımlardan bir tanesi daha atılmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"KONYA TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNEMLİ ŞEHİRLERDEN BİRİSİ OLACAK"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya için tarihi günlerden bir tanesine daha şahitlik ettiklerini belirterek, “KONYARAY şehir trafiğine önemli bir katkı sağlayacak. Bununla birlikte şehrin farklı noktalarında raylı sistemle ilgili önemli çalışmalar devam ediyor. Tüm bunlar yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediyemiz ile bakanlığımızın ortak çalışmalarının bir vesilesi. İnşallah tüm projeler bittiğinde Konya Türkiye Yüzyılı’nın önemli şehirlerden birisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

"GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA ÖNEMLİ BİR MESAFE KATEDİLİYOR"

Konya Valisi İbrahim Akın da şöyle devam etti: