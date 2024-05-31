Köpek taklidiyle gündeme gelen şarkıcı Hatice bu kez de havladı Daha önce köpek taklidi yaparak sokak hayvanlarına yönelik düzenleme çalışmalarına tepki gösteren şarkıcı Hatice, köpekleri savunmaya devam edeceğini söyleyerek canlı yayında havlamaya başladı.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpeklerinden Türk halkı kurtulmak üzere...

Hükümet harekete geçti, konu TBMM sürecine kadar ilerledi.

Köpeklerin sokaklardan toplanmasını öngören düzenlemenin gündeme geldiği ilk günlerde uyutma seçeneği de kamuoyunda tartışmaya açıldı.

Bir anda ayağa kalkan hayvanseverler art arda açıklamalar yaparken şarkıcı Hatice de yaptığı köpek taklidiyle gündeme geldi.

Köpek taklidini, "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden?" ifadeleriyle paylaştıktan sonra Hatice bu kez de canlı yayında havladı.

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hatice, önce köpek taklidini neden yaptığını anlattı.

"Ben nasıl dikkat çekebilirim dedim"

Ahmet Hakan'ın kendisi için kullandığı 'maskara' ifadesine de tepki gösteren Hatice, "Kime ne söyleyeceğiz bilmiyorum. Ahmet Hakan'ı tanımam etmem, tutmuş bana maskara demiş. Ne güzel işte maskara kadınları güzelleştiren bir şey. Siz de bir şeyler yapın. Ben bu uğurda ne gerekiyorsa yapacağım. Hayvanların sonuna kadar arkasındayım. Ben nasıl dikkat çekebilirim dedim. Nasıl her yerde keşfete düşebilirim dedim bunu sağlamaya çalıştım ve bu aklıma geldi. Yine yaparım bak mesela benim köpeğim havlamıyor" ifadelerini kullandı

Canlı yayında havladı

Hatice daha sonra çok güzel taklit yaptığını söylerken canlı yayında havlamaya başladı.