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    KPSS-2022/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

    Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı (KPSS-2022/8) tercih başvuruları başladı. Peki 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS-2022/8 tercih kılavuzu...
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 11:09
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    KPSS-2022/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

    Sözleşmeli personel alımının detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

    Açıklamada, ''Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verilmişti.

    ÖSYM, bir son dakika açıklaması yaparak KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

    Akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı gibi detaylar, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı.

    Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? İşte KPSS-2022/8 tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

    Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

    KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri, 2 Haziran 2022 Perşembe günü itibarıyla başladı ve 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

    Tercih işlemleri, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

    Başvuru yapmak için tıklayınız

    Tercih kılavuzu için tıklayınız

    KPSS-2022/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? #1

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak personel için branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

    523 ziraat mühendisi

    392 veteriner hekim

    135 gıda mühendisi

    86 orman mühendisi

    51 su ürünleri mühendisi

    15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

    7 harita mühendisi

    24 avukat

    23 laborant

    23 kimyager

    23 biyolog

    10 veteriner sağlık teknikeri

    10 ziraat teknikeri

    3 veteriner sağlık teknisyen

    3 ziraat teknisyen

    182 büro personeli

    190 orman muhafız memuru

    100 koruma ve güvenlik görevlisi


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