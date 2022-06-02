KPSS-2022/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2022/8 tercih kılavuzu: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı (KPSS-2022/8) tercih başvuruları başladı. Peki 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS-2022/8 tercih kılavuzu...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Sözleşmeli personel alımının detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Açıklamada, ''Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verilmişti.

ÖSYM, bir son dakika açıklaması yaparak KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Akabinde Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı gibi detaylar, başvuruda bulunmak isteyen adayların gündemindeki yerini aldı.

Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? İşte KPSS-2022/8 tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri, 2 Haziran 2022 Perşembe günü itibarıyla başladı ve 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.





Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak personel için branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

523 ziraat mühendisi

392 veteriner hekim

135 gıda mühendisi

86 orman mühendisi

51 su ürünleri mühendisi

15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 harita mühendisi

24 avukat

23 laborant

23 kimyager

23 biyolog

10 veteriner sağlık teknikeri

10 ziraat teknikeri

3 veteriner sağlık teknisyen

3 ziraat teknisyen

182 büro personeli

190 orman muhafız memuru

100 koruma ve güvenlik görevlisi