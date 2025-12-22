KPSS 2025/2 tercih sonuçları: Atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KPSS 2025/2 tercih telaşı başladı.

Merkezi atama süreciyle birlikte lise, ön lisans ve lisans mezunları için çok sayıda kamu kadro ve pozisyonu tercih ekranında yerini aldı.

Farklı kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS puanları ve mezuniyet durumlarına göre tercihlerini oluşturmaya başladı.

Yerleştirme sürecine dahil olmak isteyen adayların tercih ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu kapsamda KPSS-2025/2 tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre KPSS-2025/2 tercih tarihleri netlik kazanırken, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi gözünü sonuçlara çevirmiş durumda.

Arama motorlarında en çok araştırılan soruların başında ise “KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu geliyor.

İşte, tercih ve merkezi atama sonucu detayları...

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN

18-25 Aralık yapılan tercihler değerlendirmeye alınacak ve sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak.

Sonuç tarihi ise henüz kesinleşmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.