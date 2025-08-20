Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geri sayım başladı.

2025 KPSS Lisans ve A grubu sınavlarına hazırlanan yüz binlerce aday sınav tarihine kısa bir süre kalmasıyla birlikte sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin belli olacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS A Grubu sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS A GRUBU SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin geçmiş yıllarda izlediği takvime göre, KPSS sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce adayların erişimine açılıyor.

2025 KPSS Lisans sınavlarının 7 Eylül 2025’te Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacağı ve 13-14 Eylül 2025’te Alan Bilgisi oturumlarıyla devam edeceği göz önüne alındığında, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav giriş yerlerinin ağustos ayının son haftası civarında Alan Bilgisi oturumları için ise eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.