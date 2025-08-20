Abone ol: Google News

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala memur olmak isteyen yüz binlerce kişi sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, KPSS A Grubu sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 10:00
KPSS A Grubu sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geri sayım başladı.

2025 KPSS Lisans ve A grubu sınavlarına hazırlanan yüz binlerce aday sınav tarihine kısa bir süre kalmasıyla birlikte sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin belli olacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS A Grubu sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

KPSS A GRUBU SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin geçmiş yıllarda izlediği takvime göre, KPSS sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce adayların erişimine açılıyor.

2025 KPSS Lisans sınavlarının 7 Eylül 2025’te Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacağı ve 13-14 Eylül 2025’te Alan Bilgisi oturumlarıyla devam edeceği göz önüne alındığında, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav giriş yerlerinin ağustos ayının son haftası civarında Alan Bilgisi oturumları için ise eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

