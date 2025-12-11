Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada birtakım temaslarda bulunması beklenirken Rusya'dan da kritik bir açıklama geldi.

"PUTİN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR"

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Ziyaretin, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek forum kapsamında yapılacağını belirten Duran, şunları kaydetti;

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, foruma katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."