Kuraklık haritası yayınladı: Türkiye tehlike altında

Haber Merkezi

İklim değişiklikleri sıcaklıkların artmasına neden oluyor.

Sıcaklıkların artmasının ve mevsimlerin gerektiği gibi yaşanmamasının sonuçlarının, tarımdan canlı varlıkların hayatına, susuzluktan turizm faaliyetlerinin aksamasına kadar geniş bir etkisi var.

Türkiye ise yaşanan bu iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehdidi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuraklık haritasını aylara bağlı olarak hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Türkiye'nin kuraklık haritası, endişelendirici bir boyuta ulaştı.

"CİDDİ BİR KURAKLIK TEHDİDİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Aylık Meteorolojik Kuraklık Haritası, Türkiye'nin çok büyük bir kısmını kapsayan ciddi bir kuraklık tehdidine işaret etti.

RİSK SEVİYELERİ AÇIKLANDI

Koyu Kahverengi (Şiddetli Kuraklık – Acil Durum):

Güneydoğu Anadolu’nun büyük bölümü, İç Anadolu’nun güney ve orta kesimleri (Konya, Karaman, Niğde), Akdeniz’in tamamı, Ege’nin iç kesimleri ve Marmara’nın güneyi bu sınıfta yer alıyor.

Orta Kahverengi (Orta Şiddette Kuraklık – Uyarı):

Malatya, Elazığ, Bingöl, Sivas, Kayseri gibi illerde risk “orta düzeyde” ancak ciddiyetini koruyor.

Sarı (Hafif Kuraklık – İzleme Gerektiriyor):

Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya) ve Doğu Anadolu’nun bazı noktaları bu grupta.

Yeşil (Normal ve Üzeri – Şimdilik Risk Yok):

Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Artvin, Ordu, Giresun) ve Kuzeydoğu Anadolu’nun bazı alanlarında şimdilik kuraklık tehlikesi bulunmuyor.