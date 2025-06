Kurban Bayramı tatili boyunca 44 kişi kazalarda hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatili geride kaldı.

Bayram boyunca ise yollarda önlemler kazaların olmaması için üst düzeye çıkarıldı.

Ancak önlemlere rağmen kurallara uymayan bazı sürücüler nedeniyle de kazalar kaçınılmaz oldu.

Geçtiğimiz yıla oranla can kaybı azalırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da son detayları X hesabından paylaştı.

Tatil boyunca kazalarda 44 kişi hayatını kaybederken, Bakan Yerlikaya da şöyle dedi:

"3 BİN 923 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ"

Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların yüzde 48,1’i hız ihlali, yüzde 18,5’i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14,9’i geçiş önceliği, yüzde 3,7’si dönüş kuralları, yüzde 1,8’i arkadan çarpma ve 13’ü diğer ihlallerdi. Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i YERLEŞİM YERİ İÇİNDE; 26’sı YERLEŞİM YERİ DIŞINDA meydana geldi.

"ÖLÜMLÜ KAZALAR ÇOK DAHA AZ YAŞANDI"

Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları ÇOK DAHA AZ YAŞANDI. Detayları: Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun “sıfır…” Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Radar uygulamasının daha seyrek olduğu: Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı; hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

"HAYATINI KAYBEDEN 44 VATANDAŞIMIZDAN 14'Ü MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ"

Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor. İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, ‘’alkollü araç kullanmaktan’’ 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIDIK"

"15 BİN 153 ARACA HIZ NEDENİYLE CEZA"

"TRAFİK KURALLARINA UYANLARA TEŞEKKÜRLER"

Sevgili Vatandaşlarımız…



Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir.



Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan; sabırla, güler yüzle, fedakârca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten Valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum.