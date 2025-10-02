Küresel Sumud Filosu'nu durdurmaya çalışan İsrail'e yanıt: Yetkiniz yok

İsrail'in ablukası altında, açlık, tıbbi yardım yetersizliği, hijyen sorunları ve saldırılarla mücadele eden Gazzeliler, her geçen gün can kaybı vermeye devam ediyor.

Bölgedeki sivillerin yaşam koşullarına tepkiler dünya genelinde yükselirken, 'Küresel Sumud Filosu' yardım ulaştırmak üzere yola çıktı.

GAZZE YOLUNDA, YARDIM TAŞIYORLAR

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

"YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ"

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmayı sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden filo, kararından dönmeyerek Gazze'ye ulaşmak için yoluna devam edeceğini bildiriyor.

"YOLUNUZA DEVAM EDERSENİZ GEMİNİZİ DURDURACAĞIZ"

Filo, yolculuğu sırasında İsrail donanmasının yaptığı uyarıya "Yolumuzdan dönmeyeceğiz" yanıtını verdi.

İsrail filoya 'durun' anonsu yaparak, "Size rotanızı değiştirmeniz talimatı verilmiştir. Gazze’ye doğru yelken açmaya devam etmeniz güvenliğinizi tehlikeye atacak ve sizi aktif bir savaş bölgesine sokacaktır. Rotanıza devam eder ve deniz ablukasını ihlal etmeye kalkışırsanız, geminizi durduracak ve mahkemede yasal işlemler yoluyla el koymak için harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞINIZ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

İsrail'e, dönmeyeceklerini bildiren aktivist Thiago Avila, cevabını "Biz sadece gıda yardımı taşıyoruz. Su filtresi, koltuk değneği taşıyoruz. Açlıktan öldürdüğünüz insanlar için bebek maması taşıyoruz." sözleriyle verdi.

Avalio, yollarına devam ederek, İsrail'in acımasızca soykırım gerçekleştirdiği Gazze'nin ablukasını kırıp insani yardım ulaştıracaklarını bildirdi:

Ben Küresel Sumud Filosu'nun yönlendirme komitesinden Thiago Avila. İsrail'in 18 yıl önce Gazze'deki Filistin halkına karşı uyguladığı yasadışı kuşatmayı kırmak ve insani bir koridor oluşturmak için insani, şiddet içermeyen bir dayanışma misyonu olduğumuzu bildiririz. Biz sadece gıda yardımı taşıyoruz.



Su filtresi, koltuk değneği taşıyoruz. Açlıktan öldürdüğünüz insanlar için bebek maması taşıyoruz. Tekrar ediyorum siz soykırım ve Filistin halkına karşı etnik temizlik yapıyorsunuz. Ve bu kesinlikle uluslararası hukuka aykırıdır.

"ULUSLARARASI SULARDAYIZ, YETKİNİZ YOK"

Bir kez daha; uluslararası sulardayız ki bu sizin yetki alanınızda değil. Filistin topraklarına doğru ilerliyoruz, ki bu da sizin yetki alanınızda değil, her ne kadar o toprakları işgal edebileceğinizi düşünseniz de.



Ancak tüm bunlar tamamen yasa dışıdır. Dünyadaki en yüksek yargı mercii olan Uluslararası Adalet Mahkemesi, Güney Afrika tarafından soykırım suçundan size karşı açılan davaya ilişkin geçici kararlarından açıkça Gazze'ye ulaşmak için herhangi bir insani misyonu engellemenizin yasak olduğunu belirtmiştir.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE DURDURMAYA İZNİNİZ YOK"