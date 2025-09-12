Kurultay için rüşvet aldığını itiraf eden Erzurum delegesi Özgür Özel'in yanında

CHP'nin şaibeli kurultayı siyaset gündeminin ilk sırasında.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibe iddialarına yönelik davada, karar 15 Eylül'de çıkacak.

Mutlak butlan kararı çıkması ve eski yönetimin geri gelmesi beklenirken, yaşanan şaibeli durumlardan biri olan Erzurum delegelerine ilişkin olayda adı geçen isimlerden biri konuştu.

Tivi 6'ya konuk olan CHP Erzurum Delegesi Yusuf Göğerkaya, büyük kurultay öncesinde ve oylama sırasında yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

"PAVYONDA BANA BİN 500 DOLAR VERDİ"

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile görüşmesinden sonra kendilerini Ankara'da kurultay günü pavyona götürdüğünü, burada Özgür Özel'e oy verme karşılığında para verdiğini itiraf eden Göğerkaya, şunları söyledi:

"Çıkardı cebinden bana bin dolar verdi. Daha sonra çıkardı bir 500 dolar daha verdi. Bin 500 doları almış oldum o zaman. Abdulkadir Çakır almadı parayı. Orada attığımız imzaları hemen Şaban Sevinç'e gönderdi. Sevinç o dakikada gelen fotoğrafı paylaştı. Sabah 04.00 civarlarında otele gittik."

RÜŞVET ALAN DELEGE İLE AYNI KAREDE

Göğerkaya'nın bu itirafları büyük yankı uyandırırken yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara'daki 38. olağan kurultay sırasında CHP'nin Erzurum delegeleri ile Özgür Özel'in birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

O fotoğrafta Göğerkaya'nın da yer aldığı görüldü.