Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı olarak tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ile MASAK raporları ve banka hesap hareketleri titizlikle incelendi.

İnceleme sonucunda, Ömer Günel’in “rüşvet” ve “irtikap” suçlarını işlediği belirlendi.

13 Mart’ta Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen operasyon kapsamında Ömer Günel’in yanı sıra İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal gözaltına alınmıştı.

ÖMER GÜNEL TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklanırken, Ahmet Taşkan adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Ömer Günel’in cezaevine gönderilmesinin ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında ‘Rüşvet Almak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarihli kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN VEKİLİ BELİRLENDİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde geçici görev değişikliği yapıldı.

Kuşadası Belediyesi’nde yönetim boşluğunun oluşmaması için meclis üyeleri, olağanüstü gündemle toplandı.

Yapılan oylamada 23 oy alan CHP’li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, başkan vekilliği görevine getirildi.