Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda her yıl on binlerce er eğitim alıyor

Türkiye'nin acemi birliklerinde eğitim veren tek hava tugayı olan Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, her yıl on binlerce Mehmetçik'e temel askerlik eğitimi veriyor.