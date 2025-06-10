Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi

Türkiye, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti....

Kütahya, saat 13.15’te meydana gelen deprem sonrası adeta beşik gibi sallandı.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Simav ilçesi merkezli olduğu kaydedilen depremin büyüklüğünün, 4.5 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Depremin merkez üssü 39.23528 kuzey enlemi ve 28.96778 doğu boylamı olarak belirlendi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, şu an için can veya mal kaybı bildirilmediği, saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.