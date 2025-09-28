Kütahya’da 5,4 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,46 kilometre olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

AFAD verilerine göre deprem, Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, İzmir, Bursa ve Balıkesir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar, kapalı alanlardan dışarı çıkarak kısa süreli panik yaşadı.

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Deprem anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Uzmanlar artçı sarsıntılar olabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.