Kütahya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kütahya’nın Emet ilçesinde sabah saatlerinde Ramazan A. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak ters döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada hafif şekilde yaralanan Ramazan A., sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.