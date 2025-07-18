Kuveyt, Bayraktar TB-2 SİHA'ları envanterine ekledi

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor..

Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) bir ülke daha envanterine ekledi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Kuveyt ordusunun hava gücüne resmen katıldı.

Kuveyt’in başkenti Kuveyt City yakınlarındaki Salem El-Sabah Hava Üssü’nde perşembe günü düzenlenen törenle, Türk yapımı insansız hava araçları ülkenin aktif envanterine alındı.

TÖRENE ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Arab News'de yer alan habere göre törene Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Al-Ali Al-Sabah başta olmak üzere, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Sabah Cabir El-Ahmed El-Sabah, Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Hamdan ve üst düzey hava kuvvetleri yetkilileri katıldı.

TÜRKİYE'DEN 367 MİLYON DOLARLIK ALIM

Kuveyt, geçtiğimiz yıl Türk savunma sanayi firması Baykar ile imzaladığı 367 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Bayraktar TB2’leri tedarik etmişti.

Bu anlaşma, Körfez ülkesinin savunma alanındaki modernizasyon sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

"VİZYONUMUZA UYGUN"

Törende yapılan teknik sunumda Bayraktar TB2’nin keşif, gözetleme ve hava desteği sağlama gibi kabiliyetleri detaylı şekilde tanıtıldı.

Şeyh Abdullah Al-Sabah, törende yaptığı konuşmada, "İnsansız hava araçlarının entegrasyonu, askeri hazırlığı artırmak ve modern teknolojilere ayak uydurmak isteyen Kuveyt liderliğinin vizyonuna uygundur." dedi.

EĞİTİMLER TÜRKİYE'DE YAPILDI

Kuveyt Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotlar ve sistem operatörleri, Şubat ayında Türkiye’de Baykar’ın Kısa bölgesindeki eğitim merkezinde Bayraktar TB2 üzerinde kapsamlı bir eğitimden geçirildi. Bu eğitimlerin ardından TB2’lerin Kuveyt hava sahasında aktif görev almasına resmen başlanmış oldu.

BAYRAKTAR TB2 BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bayraktar TB2, bugüne kadar Ukrayna, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi çatışma bölgelerinde sahadaki başarısıyla dikkat çekmişti.

Kuveyt’in bu sistemleri envanterine katması, Türk savunma sanayisinin uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.