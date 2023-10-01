Kuzey Irak'ta hava harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütünün yuvalandığı hedeflere hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

Açıklamanın başında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığın paylaştığı yazılı açıklama şöyle:

20 hedef imha edildi

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.



İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.