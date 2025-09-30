Öğrencilere ek gelir sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve yurt işleyişine katkı sunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında düzenlenen Yurt-Time Spor Projesi yoğun ilgi görüyor.

22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 2025-2026 Yurt Time başvurularının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor.

KYK yurt time projesiyle harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunacak olan gençler sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan yurt time spor başvurularının sonuçları için tarih araştırması hız kazanmış durumda.

Geçtiğimiz yıl başvuruların sonuçları 26 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle, 2025 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarının ekim ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.