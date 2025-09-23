Öğrencilere ek gelir sağlamak, spor alışkanlığı kazandırmak ve yurt işleyişine katkı sunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında düzenlenen Yurt-Time Spor Projesi yoğun ilgi görüyor.

2025-2026 öğretim dönemi için başvurularını yapacak öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurularını mercek altına almış durumda.

Yurt-Time başvurularının ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar sürüyor. Peki, KYK Yurt Time başvuruları başladı mı? Yurt Time başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT TİME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 dönemi için Yurt Time 1. Dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca KYK Yurt Time başvuruları geçtiğimiz yıl 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Başvuru sürecine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.