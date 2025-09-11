KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS süreci sona erdi, milyonlarca aday hayallerini kurdukları üniversitelere kavuştu.

Sürecin kayıt aşamasının da sona ermesinin ardından ise en önemli ayağına sıra geldi.

Yaşadıkları şehirlerin dışında üniversiteye yerleşen adaylar için yurt başvuru sonuçları duyuruldu.

Duyuru, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Bakan Bak, açıklamasında şöyle dedi:

"YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ"

Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.



Hepinize hayırlı olsun.



Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurumadı. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılabiliyor.

“KYK yurt sonuçları açıklandı” duyurusu geldi. Bunun akabinde adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak.

Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama “ yazarak adaylar sorgulama ekranına gidebilir.

Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK ADAYLAR SIRA BEKLEYECEK

KYK yurt başvuru sonuçları ilan edildikten sonra kayıt dönemi başlayacak.

Belirlenen takvimde kayıt yaptırmayan adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak.

Adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonucu sorgulama adresini takip edecek.