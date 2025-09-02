Osman Aşkın Bak duyurdu: KYK başvuruları başladı

Üniversite hayali kuran ve YKS sürecini tamamlayan gençlerin tercih başvuruları belli oldu.

Tercih başvuruları tamamlanan ve üniversiteleri belli olan gençler için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir duyuru yaptı.

Bakan Bak, farklı şehirlerde üniversite okuyacak gençleri ilgilendirecek "KYK" yurtlarına ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Buna göre KYK başvuruları başladı.

BAŞVURULAR 2-6 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KYK başvurularını duyuran Osman Aşkın Bak, başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Bakan Bak’ın açıklamalarından satır başları:

"GSB YURTLARI BİR YAŞAM ALANIDIR"

Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarını açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır.

"1 MİLYON KAPASİTEYE ULAŞMAK TESADÜF DEĞİLDİR"

1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.



An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.



İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır.

"EN YAKIN YURTLARA YERLEŞTİRİYORUZ"