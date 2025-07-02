LeMan Dergisi'ne mali soruşturma açıldı

Türkiye bu hadsizliği konuşuyor...

LeMan dergisi, geçtiğimiz günlerde Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan bir karikatür yayınlandı.

Birçok vatandaş, bu çirkin eylemin ardından dergiye tepki gösterdi ve dergi binasının önünde eylem düzenlendi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dün "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, tepki çeken karikatürün çizeri dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, dergi hakkında bir soruşturma daha açıldı.

MALİ TEMASLARI ARAŞTIRILACAK

Gerginlik sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hadsiz karikatürü yayınlayan LeMan dergisi ve yöneticileri hakkında mali soruşturma açıldı.

Derginin yurt dışından mali destek alıp almadığı araştırılacak.

NE OLMUŞTU

LeMan dergisi, yayınladığı bir karikatürle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) ve Hz. Musa'yı resmetti.

Derginin bu karikatürü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hadsiz karikatür karşısında sessiz kalamayan bir grup vatandaş, dergi binasının önünde protesto düzenledi.

Kamuoyunda giderek artan tepkilerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, LeMan isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Derginin karikatüristi ve yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.

İmtiyaz Sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün; yurt dışında

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar; gözaltına alındı

Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir; yurt dışında

Müessese Müdürü Ali Yavuz; gözaltına alındı

Grafiker Cebrail Okçu; gözaltına alındı

Çizimi yapan karikatürist Doğan Pehlevan da kısa sürede yakalandı.

İSLAM DÜŞMANI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak ters kelepçe ile gözaltına alınan karikatürist Doğan Pehlevan'ın, İslam düşmanı olduğu da tespit edildi.

Pehlevan'ın sosyal medya hesaplarında İslam aleyhine birçok paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

DERGİ TOPLATILIYOR

Başsavcılık, derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı aldı.

Öte yandan derginin sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.

Konuyu yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir." açıklamasında bulundu.