Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için oluşturacağı yeni "Barış Kurulu"nun üyelerinin isimlerini açıkladı.

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek amacıyla oluşturulan kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Bugün ise yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

TRUMP'TAN GAZZE DAVETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edildiğini açıkladı.

Duran, davetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERDİ

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Trump'ın Gazze daveti de soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan Bey katılacak." dedi.

BAKAN FİDAN GAZZE YÖNETİM KURULU'NDA

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve destek vermek üzere faaliyet yürütecek.

Kurulda; Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

İSRAİL RAHATSIZ

İsrail ise Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeden oluşturulması nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

İsrail basını da Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının, Tel Aviv yönetimini rahatsız ettiğini yazdı.