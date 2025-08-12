Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor.

LGS tercihlerinde ilk merkezi yerleştirmeyle bir okula yerleşen, ya da tercih yapmayan veya tercih yapan ama yerleşmeyen tüm öğrenciler için nakil dönemi başlamıştı.

8 Ağustos’ta açıklanan ilk nakil tercih başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2. nakil (3. ek yerleştirme) sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenci ve velililer tarafından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakilleri bitti mi? İşte, tüm detaylar…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre LGS’de 1. nakil sürecinin 8 Ağustos’ta son bulmasının ardından ilk nakil sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen ya da daha iyi bir tercih yapmak isteyen öğrenciler için 2. nakil süreci başladı.

Bu aşamada, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerinde kalan boş kontenjanlar için öğrenciler tercihlerini yaptı.

İkinci nakil başvuruları için geri sayım sürüyorken sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. MEB tarafından yapılan duyuru kapsamında tercihlerin 12 Ağustos’ta sona ereceği ve sonuçların ise 14 Ağustos günü açıklanacağı belirtildi.