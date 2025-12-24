Libya askeri heyetinin jetinin düştüğü alanda sıkı önlem

- Libya Genelkurmay Başkanı'nın içinde bulunduğu jet, Haymana'da düştü.
- Kazada Orgeneral Al-Haddad ve beraberindekiler hayatını kaybetti.
- Enkaz bölgesinde güvenlik ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyü mevkiinde düştüğü belirlendi.
Trablus’tan Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Uçağın enkazının bulunduğu bölgede gece saatlerinden bu yana arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
JANDARMA ÖNLEM ALDI
Havanın aydınlanması ile beraber jandarma ekipleri bölgede 30 metre aralıklarla güvenlik önlemi aldı.
AFAD ve diğer arama-kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.