Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı

- Libya heyetinin, Ankara'da uçak kazasında hayatını kaybeden üyelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
- Cenazeler, Mürted Hava Üssü'nde yapılacak tören için yola çıkarıldı.
- Törenin ardından cenazeler ülkelerine gönderilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ankara’nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti.
CENAZELER MÜRTED HAVA ÜSSÜ’NE GÖTÜRÜLÜYOR
Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.
Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler, ülkelerine gönderilecek.