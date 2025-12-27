Meteorolojiden 38 il için sarı ve turuncu uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye 2026 yılına Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle girmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi beklenirken, yılbaşı gecesi birçok ilde kar yağışı öngörülüyor.

Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yılbaşı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Megakent İstanbul'da, 29 Aralık’tan itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte yılbaşı gecesi kar yağışı ihtimali güçlendi.

MGM verilerine göre, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı İstanbul'un yüksek kesimlerinde (Çamlıca, Beykoz, Aydos, Hadımköy) kar yağışı; şehir genelinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor.

MEGAKENTE KAR UYARISI

İstanbul'da hava sıcaklığının yılbaşı gecesi 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uzmanlar megakentte 10 yıl aradan sonra ilk kez yılbaşı gününü kapsayan ciddi bir kar uyarısı yapıldığına dikkati çekiyor.

ANKARA'DA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLACAK

Başkent Ankara'da yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar etkili olacak.

Termometrelerin gece saatlerinde eksi 3 ila eksi 5 dereceleri göstermesi beklenen kentte, havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yoğun bir yağış beklenmemekle birlikte, Ankara'nın yüksek ilçelerinde yılbaşı gecesi hafif kar geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

Yetkililer, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve dışarıda olacak vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan 54 ilde kar yağışı bekleniyor.

