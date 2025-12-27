Murat Kurum paylaştı: Asrın seferberliğinde 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın inşaasında sona gelindi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan kentler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonrası yeniden ayağa kaldırıldı.

Bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile 455 bininci deprem konutunun anahtarı hak sahibine teslim edilecek.

Tarihi günün sabahında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kurum, projenin detaylarını paylaştı.

455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANIYOR

'Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı' başlığı altında verilen bilgilere göre Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi ve 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıyor.

HATAY VE KAHRAMANMARAŞ YENİDEN AYAKTA

Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi.

Hatay’daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş ilinde 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri yapıldı.

İlde tamamlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 73 bin 956 olarak yer aldı.

GAZİANTEP VE ADANA DA UNUTULMADI

Gaziantep ilinde 10 bin 377 konut, 1 bin 807 köy evi ve 373 iş yeri inşa edilirken kentte toplam 12 bin 557 bağımsız bölüm bulunuyor.

Adana ilinde 11 bin 334 konut ve 739 köy evi yapılırken toplam bağımsız bölüm sayısı 12 bin 73 olarak bildirildi.

İÇ ANADOLU'DA YENİDEN YAPILANMA

Osmaniye’de 9 konut ve 279 köy evi inşa edildi ve toplam bağımsız bölüm sayısı 288 olarak kayıtlara geçti.

Kilis’te ise 1 bin 713 konut, 852 köy evi ve 4 iş yeri yapılırken, toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm tamamlandı.

Öte yandan Sivas’ta 164 konut bilgisi paylaşıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde de çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı görüldü.

ADIYAMAN VE MALATYA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Malatya’da 62 bin 540 konut, 13 bin 032 köy evi ve 4 bin 088 iş yeri yapılırken toplam bağımsız bölüm sayısı 79 bin 660’a ulaştı.

Adıyaman’da 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi ve 2 bin 855 iş yeri inşa edildi; il genelinde toplam 43 bin 366 bağımsız bölüm tamamlandı.

KÖY EVLERİ VE İŞ YERLERİ DE YAPILDI

Şanlıurfa’da 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi ve 20 iş yeri yapılırken toplam sayı 13 bin 429 olarak açıklandı.

Diyarbakır’da 16 bin 050 konut, 1 bin 150 köy evi ve 6 iş yeri inşa edildi ve toplam 17 bin 206 bağımsız bölüm tamamlandı.

ELAZIĞ VE TUNCELİ'DE DİKKAT ÇEKEN ŞEHİR PLANLAMASI

Elazığ’da 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi ve 23 iş yeri yapılırken il genelindeki toplam bağımsız bölüm sayısı 14 bin 894 oldu.

Tunceli’de 298 köy evi inşa edilirken, Bingöl’de 62 konut ve 27 köy eviyle birlikte toplam 89 bağımsız bölümün tamamlandığı bildirildi.