Hatay yeniden ayağa kaldırıldı: Bölgeden yeni görüntüler Antakya'da yapılan yeni konutlara ilişkin bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son yapılan paylaşımda ise, Tarihi Uzun Çarşı'nın son haline dair karelere yer verildi.

Göster Hızlı Özet Antakya'da yapılan yeni konutlar ve Tarihi Uzun Çarşı'nın son hali görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonundaki inşa seferberliği ile 455 bin 357 konut ve iş yeri tamamlandı.

TRT'nin havadan çektiği görüntülerde Hatay'ın yeniden inşası sonrası parladığı görüldü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 11 ili vuran büyük yıkımda yaralar hızla sarılıyor... Vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, 6 Şubat depremlerinin ardından hızla bölgenin kalkındırılması için düğmeye bastı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde asrın inşa seferberliği yürütüldü. TAMAMLANAN EV VE İŞ YERİ SAYISI 455 BİN 357'YE ULAŞACAK Deprem bölgesinde yürütülen 'asrın inşa seferberliği', 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Hatay'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak. ANTAKYA YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI Antakya, depremden en fazla etkilenen yerlerden birisi olarak öne çıkmıştı. Antakya, yapılan çalışmalar ile yeniden inşa edildi. VATANDAŞLAR MEMNUN Antakya'da hızla yükselen deprem konutlarına kavuşan vatandaşlar ise her seferinde mutluluklarını dile getiriyor. TARİHİ UZUN ÇARŞI ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞA EDİLDİ Öte yandan, bölgedeki çalışmaları merak eden vatandaşlar da Antakya'ya yoğun ilgi gösteriyor. Yeniden inşası sonrası sık sık görüntülenen Hatay'ı bu kez TRT Haber ekranlarına taşıdı. TRT'nin havadan çektiği görüntülerde "Hatay'ın ışıl ışıl parladığı" görüldü. Görüntülerde yer verilen asrın felaketinde ağır yara alan Tarihi Uzun Çarşı'nın ise Yayladağı taşıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edildiği kaydedildi. Gündem Haberleri Kar kapıda: 38 il için kuvvetli yağış uyarısı

