Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM'de tezkere mesaisi...

Mehmetçik, Birleşmiş Milletler geçici görev gücü kapsamında Lübnan’da görev yapıyor.

2027'DE TASFİYEYE BAŞLANACAKTI

Görev gücü 2026’nın sonuna kadar Lübnan’da faal olacak, 2027’de ise görev gücünün tasfiyesine başlanacak.

Bu kapsamda meclise sunulan tezkere ile Mehmetçik'in tasfiye süresi dahil olmak üzere 2 yıl daha görev gücüne katılması için onay istendi.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BARIŞIN KORUNMASI HİZMET EDİLDİĞİ VURGULANDI

Tezkerede, Türkiye’nin 2006’dan bu yana UNIFIL’e yaptığı katkının "barışın korunmasına ve Türkiye’nin görünürlüğünün artmasına hizmet ettiği" savunuldu.

Erdoğan imzalı metinde, "Lübnan ile ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.