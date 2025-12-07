Macaristan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.
- Ziyaret, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle düzenleniyor.
- İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması ve stratejik ortaklık seviyesinin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor.
Bu kapsamda Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET EDECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Viktor Orban'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Erdoğan'ın davetine icabetle, 8 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Duran, ziyaretin, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle yapılacağını aktardı.
Duran, temaslarda 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini ifade etti.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
Ziyaret kapsamında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.