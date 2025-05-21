Macaristan Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
"SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, açılış konuşması yaptı.
Konuşmasında Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Orban, şunları söyledi:
Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı'da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti.
"ÜSTLENDİĞİ BARIŞ MİSYONU İÇİN TAKDİR EDİYORUZ"
3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum.
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