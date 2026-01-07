"Maduro'ya Türkiye'ye git" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yönetimi, Venezuela'nın başkentine saldırı düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla kaçırmıştı.

Bu kaçırmanın ardından New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık sonunda Maduro'ya iktidardan ayrılıp, Türkiye'ye gitmeyi teklif ettiğini yazmıştı.

Bunun akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trump'ın "Maduro'nun Türkiye'ye git" dediğine yönelik iddia soruldu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin konu hakkındaki sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok." dedi.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de DEM Parti İmralı heyeti ile görüşme olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtladı.

Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar yapacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir araya gelip gelmeyeceklerine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı;

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN

"Cumhur İttifakıyız. Telefon görüşmemiz oldu, hediyeleşmemizi yaptık, her zaman olduğu gibi. "