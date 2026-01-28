Mahmut Tanal'dan 'Ne mutlu Türk'üm diyene' güncellemesi

CHP'nin linç kültürü bir ismi daha hedef aldı.

Özellikle İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında patlak veren Saraçhane eylemleri döneminde CHP'lilerin öve öve bitiremediği Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şu sıralar eleştirilerin hedefinde.

Nedeni ise bir 'Atatürk' güncellemesi...

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE' SÖZÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Alıntıladığı bir X paylaşımında Türkiye'deki etnik çeşitliliğe ve bir arada yaşama pratiğine dikkat çeken Tanal, Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü 'Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım diyen herkese' şeklinde kullanınca ortalık karıştı.

SOSYAL MEDYA LİNCİ BAŞLADI

Bir anda hedef tahtasına oturtulan Tanal'a tepki yağdı.

İşte Tanal'ın paylaşımında kullandığı o ifadeler:

Biz Atatürk Cumhuriyeti’nin evlatlarıyız.



Bu Cumhuriyet; kökeni, dili, inancı ne olursa olsun her yurttaşını eşit kabul eden büyük bir ortaklıktır.



Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle bu ülke Çanakkale’de omuz omuza kuruldu.



Cumhuriyet’in mayası ayrımcılık değil, birliktir.



Hakaretle, nefretle, kimlikler üzerinden siyaset yapılmaz.



Bu dil, Atatürk’ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışına da Cumhuriyet’in ruhuna da aykırıdır.



Biz ayrıştıran değil, birleştiren bir Türkiye’den yanayız.



Bu vatan hepimizin, Cumhuriyet hepimizin.



Ne mutlu Türk milletinin eşit yurttaşıyım diyen herkese.

AYTUN ÇIRAY'DAN ALINTILAMALI TEPKİ

Tanal'a tepki gösterenler arasında sosyal medya kullanıcılarının arasında siyaset dünyasından da tanıdık simalar yer aldı.

Onlardan biri de milliyetçi kişiliği ile tanınan Aytun Çıray oldu. Tanal'ın paylaşımı alıntılayan ve tiye alan Çıray, "Haydi Atatürkçüler hep beraber! 1,2,3... Türkiyeli övün, çalış, güven(!) Artık Atatürk'ün askeri değil yurttaşıyız(!)" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN MANİDAR DEĞİŞİM

Tanal'ın sosyal medya linci devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabındaki kapak fotoğrafını değiştirdi.

Atatürk portresi, Türk bayrağı motifleri ve Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir." sözünün yer aldığı yeni fotoğraf, Tanal'a tepki olarak yorumlandı.