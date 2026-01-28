Abone ol: Google News

CHP'de Batı'ya şikayet sırası milletvekillerinde

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuşan CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, tıpkı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi ülkesini Batı'ya şikayet etti.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 13:14
CHP'nin sırtını millete dönüp çareyi Batı'da araması, yakın tarihin en bilindik gerçeği...

Özellikle İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile bu durum artarak devam etti.

Ekrem İmamoğlu, cezaevinden Batı medyasına yazdığı makalelerle şikayetini artırdı.

Özgür Özel ise Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ABD'den Arap dünyasından birçok yayın organına verdiği demeçlerle, katıldığı uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla şikayetlerini art arda yaptı.

GÖKÇE GÖKÇEN, AP'DE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Şimdi ise şikayet sırası CHP milletvekillerinde...

Bu kapsamda CHP'li Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuştu.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çeken Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

Krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye’deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız.

Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyumla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır.

