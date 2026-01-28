CHP'de Batı'ya şikayet sırası milletvekillerinde

- CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde ülkesini Batı'ya şikayet etti.
- Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de benzer şekilde Batı'da seslerini duyurmaya çalışmıştı.
- CHP'nin, ülke meselelerine çözüm arayışında Batı'yı adres göstermesi dikkat çekiyor.
CHP'nin sırtını millete dönüp çareyi Batı'da araması, yakın tarihin en bilindik gerçeği...
Özellikle İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile bu durum artarak devam etti.
Ekrem İmamoğlu, cezaevinden Batı medyasına yazdığı makalelerle şikayetini artırdı.
Özgür Özel ise Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ABD'den Arap dünyasından birçok yayın organına verdiği demeçlerle, katıldığı uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla şikayetlerini art arda yaptı.
GÖKÇE GÖKÇEN, AP'DE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Şimdi ise şikayet sırası CHP milletvekillerinde...
Bu kapsamda CHP'li Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuştu.
İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çeken Gökçen, şu ifadeleri kullandı:
Krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye’deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız.
Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyumla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır.