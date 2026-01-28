CHP'de Batı'ya şikayet sırası milletvekillerinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin sırtını millete dönüp çareyi Batı'da araması, yakın tarihin en bilindik gerçeği...

Özellikle İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile bu durum artarak devam etti.

Ekrem İmamoğlu, cezaevinden Batı medyasına yazdığı makalelerle şikayetini artırdı.

Özgür Özel ise Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ABD'den Arap dünyasından birçok yayın organına verdiği demeçlerle, katıldığı uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla şikayetlerini art arda yaptı.

GÖKÇE GÖKÇEN, AP'DE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Şimdi ise şikayet sırası CHP milletvekillerinde...

Bu kapsamda CHP'li Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde konuştu.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkat çeken Gökçen, şu ifadeleri kullandı: