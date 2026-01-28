İstanbul'da alışveriş yapmak istemeyen Çinli turist dövüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Fatih ilçesi Mahmutpaşa'da, korkunç bir olay meydana geldi.

21 yalındaki Çinli turist Zhang Wentao ile kız arkadaşına gezdikleri sırada, yanlarına gelen bir hanutçu tarafından satış yapılmak istendi.

ÇİFT ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEMEDİ

Çiftin alışveriş yapmak istememesi üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay sonrası Çinli turist, polise yaşananları anlatıp şikayette bulundu.

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; polisin yaptığı çalışmanın ardından turisti döven şüpheli, "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

VALİLİK HANUTÇULARLA İLGİLİ KARAR YAYINLAMIŞTI

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz aylarda yayımladığı genelgeyle hanutçuluğa düzenleme getirmişti.

Genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edilmişti.

"Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede, yeni idari yaptırımlar da sıralanmıştı.

MİLYONLARCA ÇİNLİ TURİST GELMEYE HAZIRLANIYORDU

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti pasaportu taşıyanlara turistik seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirildi.

Uygulama, 2 Ocak 2026’dan itibaren başladı.

Turizmciler bu kararla kişi başı harcaması yüksek olan ve bireysel seyahati tercih eden Çinli turist sayısında artış bekliyor.