Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası belli oldu

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan Bilal Çokay isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığını duyurdu.

Hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesinin geri alındığını da Milli Savunma Bakanlığı kaynakları duyurmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Çokay ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

11 ay 6 ay hapis cezası alan Bilal Çokay'a verilen ceza kesinleşti.

Çokay'a verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZAYI UYGUN BULDU

Çokay hakkında verilen hapis cezasının istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.

MAKAM ARACINDA GÖÇMENLERİN PARMAK İZİNE RASTLANDI

11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında, göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti.

Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE DE BELİRLENDİ

Yargıtay'ın gerekçeli kararında; Bilal Çokay'ın emir astsubayında 90 bin lira haksız elde edilen para bulunduğu ve telefon görüşmelerinde kaçakçılığa ilişkin suç unsurunun belirlendiği aktarıldı.