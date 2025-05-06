AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından güvenli konutların yapımı sürüyor.

Deprem bölgesinde konutlar tek tek yapılarak vatandaşlara teslim ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada, kent merkezinde 73'ü rezerv alan olmak üzere toplam 78 alanda konut yapımının sürdüğünü söyledi.

"27 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ"

Kentin adeta bir şantiyeye dönüştüğünü belirten Er, "Yaklaşık 80 bin hak sahibimiz olmasına rağmen, 98 bin konut ve iş yeri olmak üzere bağımsız bölümün ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. Allah’ın izniyle 2025 sonunda tüm iş yerleri ve konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Şu ana kadar yaklaşık 27 bin konutu teslim ettik." dedi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ DE OLACAK

Kiracıları da düşündüklerini ifade eden Er, seçim döneminde kiracılara 15 bin konut vaadinde bulunduklarını hatırlatarak, "TOKİ ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal konut projelerimiz de olacak. Hak sahiplerine yönelik deprem konutlarını tamamladıktan sonra, alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların inşasına da başlayacağız." ifadesini kullandı.