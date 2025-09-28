Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü anne ile birlikte üç çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.