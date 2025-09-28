Abone ol: Google News

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü anne ile üç çocuğu yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 16:51

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü anne ile birlikte üç çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

