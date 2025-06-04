İHA
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 12 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı.
Yıkımı gerçekleştiren iş makinesi operatörü, binanın sekizinci katındaki balkonda asılı Türk bayrağını görünce çalışmayı durdurdu.
CANINI TEHLİKEYE ATTI, BAYRAĞI AŞAĞIYA İNDİRDİ
Yıkılması an meselesi olan binaya çıkan operatör, balkondaki Türk bayrağını alarak güvenli şekilde aşağıya indi.
Bu anların hemen ardından bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Operatörün gösterdiği hassasiyet, diğer çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, olay büyük takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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