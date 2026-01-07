Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Erdoğan, İslam dünyasının lideri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Beştepe'de bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanı Enver İbrahim'in imzalarıyla 7 adet anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sözü alan Enver İbrahim, Türkiye ve Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasını liderlik ettiğini belirten İbrahim, "Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"İSRAİL'İN KARŞISINDA DURDUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve Gazze konusundaki tutumuna dikkat çeken İbrahim, şunları kaydetti:

Spesifik olarak Filistin hususundan ve Gazze'den bahsettiniz ve bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiç bir şekilde önem verilmediği bir ortamda, İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyımı, sivil halkın hayatına mağrur olan bu kıyımı, siz buna karşı durdunuz.

"SİZ BU ZULME UĞRAYANLARIN SESİ OLDUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel ve küresel etkisine dikkat çeken İbrahim, "Sizin bu konudaki inisiyatifinizde tabii ki hiç bir şekilde sorgulanamayan bu girişiminizde sizi desteklemeye devam edeceğiz.

Siz bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor ve bu kişiler dürüst ve güvenilebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına güveniyorlar." ifadelerini kullandı.