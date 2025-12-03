Maltepe'de çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi

CHP'li belediyelerde su ve çöp sorunu bitmek bilmiyor...

Daha önce defalarca çöp dağlarıyla gündem olan Maltepe, bir kez daha çöp sorunuyla gündemde.

Maltepe'de yaşanan çöp sorununa çare bulamayan belediye, vatandaşları isyan ettirdi.

Belediyeye ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise oturdukları bölgelerdeki çöplerin fotoğrafını çekerek, sosyal medyaya yükledi.

Sosyal medyada çöp dağlarından rahatsız olduklarını dile getiren vatandaşlar, hızlıca çözüm bulunmasını istedi.

İŞÇİLER EYLEMDE

Maltepe Belediyesi iştiraklerinden MATAŞ A.Ş'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, dün itibarıyla "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek, Gülsuyu'ndaki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplandı.

HİÇBİR BÖLGEDE ÇÖPLER TOPLANMADI

Belediyeye bağlı kafelerin açılmadığı, park ve bahçelerin işlemlerinin yapılmadığı ilçede çöpler de toplanmadı.

İlçedeki Kışlalı Caddesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarının çöpleri, işçilerin çalışmaması nedeniyle yolda kaldı. Konteynerlerin çöple dolup taştığı görüldü.

Öte yandan, sendika yönetiminin belediyeyle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Temizlik işçileri adına konuşan Zafer Yılmaz, sendikalarının aldığı karar doğrultusunda "işten kaçınma" haklarını kullandıklarını söyledi.

"BU NE REZİLLİK"

İlçe sakinlerinden Birgül Tor, pazardan kalan çöplere tepki göstererek, "Böyle bir rezillik olamaz, şuraya bakın. Çoluk çocuk da vatandaş da geçiyor. 67 yaşındayım ama ilk defa pazarımızı böyle görüyorum, şaşırdım. Sabahtan beri böyle rezillik. Dün pazarımız vardı. Gecesinde toplanıyor, sabah pırıl pırıl oluyordu. Bu ne rezillik? Bu kadar olmaz." diye konuştu.

"HER YERDE ÇÖP YIĞINLARI VAR"

Pazarın kurulduğu sokakta oturan Müşerref Köse, "İşçileri sonuna kadar destekliyorum. İnsanlar emeğinin karşılığını alabilmeli. Ne taahhüt edildiyse yerine getirilmeli. Sadece pazar yerinde değil, oturduğum sokakta da aynı şey var. Bugün sabahtan beri Maltepe'de bir iki işim vardı, her yerde bu çöp yığınları var.

Bu Belediye Başkanı Esin Köymen'e kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştık Maltepe'de. Esin Hanım geldiğinden beri bu problemleri sık sık yaşıyoruz. Grev yapanların, işi durduranların sonuna kadar arkasındayım." açıklamasını yaptı.

"ŞU REZİLLİĞİ ÇEKİN"

Kamyonuyla pazarın kurulduğu caddeden geçen Arif İbecik, "Allah'ınızı severseniz şu rezilliği çekin. Sultanbeyli'den geliyorum, orada böyle bir şey hiç görmedim. Maltepe gibi yere bak. Allah'ını seversen böyle bir şey olabilir mi? Görünen köy kılavuz istemez, her taraf rezillik içinde. Ben Yozgatlıyım, köyümde bile böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"HER TARAF PİSLİK İÇİNDE"

İlçede 50 yıldır yaşayan Yasin Albamya, "Geçen yıl da böyle oldu. Bir hafta toplamadılar. Anlaştılar, bir hafta sonra gelip topladılar. O süreçte de mahalle çöp yuvası oldu, vatandaş kendi kapısını süpürdü, çöp dağları oldu.

Yine bir hafta sürecek. Burada öğrenciler okula gidip geliyor. Çocukların durumu ne olacak? Hastalık yayılacak. Araba park etsen edemezsin, o ona bağıracak." şeklinde konuştu.

Orhan adlı ilçe sakini ise "Her taraf pislik içinde, pazarın oradan geliyorum ayağımı yola sokmaya çekiniyorum. Belediyenin bir önlem alması lazım ama işçi de hakkını almak mecburiyetindedir. İşçinin hakkını verecekler. Vermezlerse belediye başka bir önlem alacak." dedi.