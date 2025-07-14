Manavgat'ta belediye başkan vekili CHP'li Mehmet Çiçek oldu Görevinden uzaklaştırılan eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerini doldurmak için belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçiminde CHP'nin çıkardığı aday olan Mehmet Çiçek seçildi.