Manavgat'ta belediye başkan vekili CHP'li Mehmet Çiçek oldu

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ
Manavgat Belediye Başkan Vekili için bugün seçim yapıldı.
CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AK Parti ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu.
SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU
Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy, Süleyman Öz ise 16 oy aldı.
Böylece Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek oldu.