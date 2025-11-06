Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye gündemini karıştıran konser...

Manifest, 6 Eylül’de İstanbul’da verdiği konserin ardından hedef gösterilmiş, üyeleri hakkında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında, üyelerin hareketlerinin ‘edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı’ ifade edildi.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sahne performansları sırasında 'hayasızca hareketler' yaptıkları iddiasıyla Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans eden kişiler hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi inceledi.

1 YILA KADAR CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ile AYDEED sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YURTDIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Mahkeme, 24 Ekim’de verdiği ara kararda sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imza şartını kaldırdı.

Ancak yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Manifest grubu üyeleri, soruşturma sürecinde 9 Eylül’de yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

Grup üyeleri, dava kapsamında hâkim karşısına çıkmadan, dosya üzerinden yargılanacak.