Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal etti

Manifest grubu, gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren grup, dansları ve kıyafetleriyle dikkati çekti.
Dansları ve kıyafetleri nedeniyle eleştirilen grup hakkında, soruşturma başlatıldı.
Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.
"HAYASIZCA HAREKETLER"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Manifest grubu üyelerine, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde yurt dışı çıkış yasağı verildi.
TÜRKİYE TURNESİ İPTAL
Gruba yönelik eleştiriler sürerken, birçok şehirde de konserleri iptal edilmeye başlandı.
Konserlerinin iptal olmasının ardından grup, son yaptıkları açıklamada Türkiye turnesini tamamen iptal ettiklerini duyurdu.