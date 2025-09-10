Manifest grubunun konser görüntülerine erişim engeli

Manifest grubu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konserdeki dans ve kıyafetleriyle tepki topladı.

Grubun tepki çekmesinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başladı.

"HAYASIZCA HAREKETLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Gözaltına alınan grup üyeleri hakkında karar belli oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Manifest grubu üyelerine, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Ancak bugün grupla ilgili yeni bir son dakika daha geldi...

ERİŞİM ENGELİ

Manifest’in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.