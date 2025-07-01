Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor.

Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter, alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

ÇALIŞMALAR HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.