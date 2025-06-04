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İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, 27 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Toplam 2 bin 692 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

REKOR CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, abartı egzoz kullanımı nedeniyle 25, yüksek ses nedeniyle 33 ve diğer kanun maddeleri kapsamında ise 443 araç ve sürücüsüne toplamda 3 milyon 232 bin 74 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 110 araç trafikten men edildi.

MANİSA POLİSİNDEN UYARI

Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtirken, sürücülere kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Kurallara uymayanlara yönelik cezaların ağır şekilde uygulanacağı vurgulandı.